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        Batman Üniversitesi Yayınevince 3 yılda 17 kitap yayımlandı

        Batman Üniversitesi Yayınevi tarafından 3 yılda yayımlanan 17 kitap okuyucuyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:16
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        Batman Üniversitesi Yayınevince 3 yılda 17 kitap yayımlandı
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        Batman Üniversitesi Yayınevi tarafından 3 yılda yayımlanan 17 kitap okuyucuyla buluştu.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, 2021 yılında kurulan yayınevinde 3 yılda 17 kitabın yayımlandığını belirtti.

        3 kitabın da yayına hazır olduğunu ve son olarak İngilizce bir kitap hazırladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Amacımız 20 kitaba ulaşıp uluslararası bir yayınevi statüsü kazanmak. Bu çerçevede 21. yayımımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Ayrıca Batman ile alakalı da 6 farklı kitap hazırlayıp yayımladık. Kentimize yaklaşık 3 bin sayfayı bulan bir külliyatı da kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentle ilgili hazırladığımız 'Nymphaeus’tan Batman'a' adlı kitabı da okuyucuyla buluşturduk. Kitapta 28 makale var. 30 akademisyenimiz bu çerçevede Batman'ın fiziki altyapısını ve sosyal durumunu incelediler."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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