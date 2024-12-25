Batman'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

"Sınav sürecince her gün kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor. Sınav stresini hafifletmek ve öğrencilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak amacıyla başlatılan bu anlamlı organizasyonla beraber eğitim yolculuğunda öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere hayırseverlerin de desteğiyle sıcak çorba ikram edildiği belirtildi.

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