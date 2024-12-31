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        Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:55
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        Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Batman Valiliğini ziyaret etti.

        Ziyarette, Vali Ekrem Canalp, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Güler'e bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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