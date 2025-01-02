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        Batman'da yetki belgesi olmadan silah tamiratı yapan şüpheli yakalandı

        Batman'da yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:30
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        Batman'da yetki belgesi olmadan silah tamiratı yapan şüpheli yakalandı
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        Batman'da yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlettiği av bayisinde yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı, birleştirmesi ve kurusıkı tabancaları çevirme işlemi yaptığı tespit edilen H.Ş'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki imalathanesine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7 tabanca ile 8 tabanca gövdesi, 12 üst kapak, 4 ucu açık tabanca namlusu, 130 silah parçası ateşleyici iğne, 9 icra yayı, muhtelif sayıda yay, çıkarıcı tırnak, pim ve kilit ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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