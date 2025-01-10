Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatıp bilgilendirdiğini belirtti.
Kaymakam İmrak, "Her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğini mesai kavramı gözetmeksizin ilkeli ve tarafsızca icra eden tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
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