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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:05
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatıp bilgilendirdiğini belirtti.

        Kaymakam İmrak, "Her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğini mesai kavramı gözetmeksizin ilkeli ve tarafsızca icra eden tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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