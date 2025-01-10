Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kaymakam İmrak, "Her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğini mesai kavramı gözetmeksizin ilkeli ve tarafsızca icra eden tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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