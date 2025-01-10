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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:43
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, ülkenin geleceğini planlanan projelerin başarıyla uygulanmasında en büyük payın idarecilere ait olduğunu belirtti.

        İdarecilerin, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil ve şeffaf bir şekilde sunumunu sağlayarak devletin varlığını, otoritesini, şefkatini gösterdiğini, toplumda sevgi bağını güçlendirdiğini anlatan İmrak, şunları kaydetti:

        "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içinde vatandaş memnuniyetini esas alan ve bulunduğu yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın hürriyet, refah ve huzurla sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşıyan mülki idare amirlerimiz, vatanımızın dört bucağında şanlı bayrağımızı şerefle temsil ederek her daim aziz milletimizin takdirini kazanmıştır. Bu vesileyle mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum, bu vazifeyi fedakarca, sabırla yürüten idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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