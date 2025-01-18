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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:37
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle satanlara yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 7 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 49 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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