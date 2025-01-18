Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 7 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 49 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bu kapsamda çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle satanlara yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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