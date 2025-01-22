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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarını ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnaf ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:41
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarını ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnaf ile bir araya geldi.

        Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla görüşen İmrak, taleplerini ve ihtiyaçları dinledi.

        İmrak, esnafa bereketli kazançlar dileyerek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

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