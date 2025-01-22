Hasankeyf'te çiftçilere zeytin yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme yapıldı

İmrak, ilçede yürütülecek peyzaj çalışmalarında zeytin ağaçlarının da kullanılacağını belirterek, ilerleyen dönemlerde Hasankeyf'in, turizmin yanı sıra zeytin yetiştiriciliğiyle de adından söz ettireceğini anlattı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ilısu Barajı'nın oluşturduğu koşulların avantajlı hale getirilmesi amacıyla eğimli ve kurak arazilerde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

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