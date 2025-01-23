Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Batman'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik devriye faaliyeti yürüttü.

        Ekipler, bu esnada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.

        S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Batman Umut Kervanı Derneği 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman Umut Kervanı Derneği 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı
        Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafnıdan yıkıldı
        Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafnıdan yıkıldı
        Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı
        Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Motosikletli 2 kapkaççı, 120 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
        Motosikletli 2 kapkaççı, 120 saatlik görüntü incelenerek yakalandı