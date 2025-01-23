Batman'da firari hükümlü yakalandı

Ekipler, bu esnada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik devriye faaliyeti yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.