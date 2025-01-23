Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten İmrak, "Amacımız, halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

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