Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

        Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten İmrak, "Amacımız, halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Batman Umut Kervanı Derneği 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman Umut Kervanı Derneği 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı
        Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafnıdan yıkıldı
        Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafnıdan yıkıldı
        Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı
        Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı