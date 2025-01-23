Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı

Sosyal sorumluluk çerçevesinde başlatılan ücretsiz ekmek yardım çalışmalarının yeni dönemde de sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Körük, Şirinevler, Petrolkent ve Çamlıca mahallelerinde yeni ekmek büfesi kazandırıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde 45 mahalledeki 36 ekmek dağıtım noktasından ihtiyaç sahibi 7 bin 779 aileye günlük 40 bin ekmeğin ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

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