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        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı

        Batman Belediyesi günlük 40 bin ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:45
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        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı
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        Batman Belediyesi günlük 40 bin ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde 45 mahalledeki 36 ekmek dağıtım noktasından ihtiyaç sahibi 7 bin 779 aileye günlük 40 bin ekmeğin ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

        Sosyal sorumluluk çerçevesinde başlatılan ücretsiz ekmek yardım çalışmalarının yeni dönemde de sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Körük, Şirinevler, Petrolkent ve Çamlıca mahallelerinde yeni ekmek büfesi kazandırıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, ekmek dağıtım büfe sayısının bu kapsamda 31'den 36'ya yükseltildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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