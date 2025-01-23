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        Batman'da 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:39
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        Batman'da 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 6 bin 560 paket sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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