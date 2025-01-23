Batman'da 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 6 bin 560 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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