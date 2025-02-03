Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesi AK Parti'ye geçti

AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ömer Batıbey, Resul Memiş ve Salih Mahmutoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi Abdullah İridil'in AK Parti'ye geçtiği belirtildi.

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