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        Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesi AK Parti'ye geçti

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:25
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        Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesi AK Parti'ye geçti
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiği bildirildi.

        AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ömer Batıbey, Resul Memiş ve Salih Mahmutoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi Abdullah İridil'in AK Parti'ye geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, "9 belediye meclis üyesi bulunan Hasankeyf Belediyesinde AK Parti'li belediye meclis üye sayısı 6, CHP'li belediye meclis üye sayısı 3 oldu." ifadesi kullanıldı.

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