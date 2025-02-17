Batman'da kümese giren kurt 20 kanatlı hayvanı telef etti

Belirtilen adrese giden ekipler bir kurdun 20 kanatlı hayvanı telef ettiğini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "Karşıyaka Mahallesi'nde bir kümese yaban hayvanı girdiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

Batman'da kümese giren ve 20 kanatlı hayvanı telef eden kurt yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.