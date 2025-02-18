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        Batman OSB'de trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı

        Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların enerji ihtiyacını karşılayacak trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:25
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        Batman OSB'de trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı
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        Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların enerji ihtiyacını karşılayacak trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni düzenlendi.

        OSB'de, fabrikaların enerji ihtiyacının karşılanması için 25 dönüm alan üzerine kurulacak trafo merkezi için tören gerçekleştirildi.

        Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yetkililerden bilgi aldı, tahtaya çivi çaktı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

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