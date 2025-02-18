Batman OSB'de trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yetkililerden bilgi aldı, tahtaya çivi çaktı.

OSB'de, fabrikaların enerji ihtiyacının karşılanması için 25 dönüm alan üzerine kurulacak trafo merkezi için tören gerçekleştirildi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların enerji ihtiyacını karşılayacak trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni düzenlendi.

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