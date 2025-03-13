İçişleri Bakanı Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mülkiye başmüfettişleri idari soruşturmayı tamamladılar. Soruşturmanın değerlendirme raporunun sonucunda baktım ki kusur var. Kim kusurluysa hepsiyle ilgili soruşturma izni verdim. İdari tahkikat bitti artık konu adliyede." dedi.

Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, kız çocuğuna Allah'tan rahmet diledi.

Bu yaşanan üzücü olayla ilgili hemen mülkiye başmüfettişi görevlendirdiklerini hatırlatan Yerlikaya, "Mülkiye başmüfettişleri idari soruşturmayı tamamladılar. Soruşturmanın değerlendirme raporunun sonucunda baktım ki kusur var. Kim kusurluysa hepsiyle ilgili soruşturma izni verdim. İdari tahkikat bitti artık konu adliyede." diye konuştu.

Yerlikaya, geçen hafta da Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek, bu konuyla ilgili de hemen mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini kaydetti.

"Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için idari soruşturmanın da gereği olarak müfettiş gönderiyorum, göndermeye de devam edeceğim" diyen Yerlikaya, bir daha bu olayların yaşanmamasını temenni etti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp, hayvan bakımevine teslim etmek yerine başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakıyorlar. Bu yönde bize çok şikayetler gelmeye başladı. Eğer böyle bir şey olduğunu tespit eder, görürsek onlarla ilgili de gereken idari, adli soruşturmaları başlatacağız. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına hatta daha fazlasıyla ayırmalarına rağmen çok daha hızlı hareket ederek, kanuni olarak verilen süreden önce bunu tamamlamak için kampanya yapmak istediklerini bize ilettiler. Başvuru yapan belediyeler oldu, 'Yardım toplayabilir miyiz?' diye. İzin verdim, izin vermeye de devam edeceğim eğer müracaat ederler de; buradan vatandaşlarımıza duyuruyorum."

Yerlikaya, sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen annelerin, sabah namazı için camiye giderken endişe duyan vatandaşların olduğuna işaret ederek, bunu sosyal medyada, ekranlarda gördüklerini belirtti. - "Bütün gayretimiz, çabamız yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için" Sahipsiz hayvanların saldırılarının trafik kazalarına da neden olabildiğine, yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet verebildiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Gerek sahipli gerek sahipsiz her bir cana saygımız baki. Bu inancımızın, kültürümüzün, yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği. Peygamber Efendimiz de 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor. Temel ilkemiz şudur; sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmak istiyoruz, iyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil, güvenli, tıpkı buradaki gibi yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız." diye konuştu. Yerlikaya, bu amaçla sahipsiz hayvanlara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, kısırlaştırmayla kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi, sahiplendirmeyle sokak hayvanlarına da artık yeni yuvaların bulunması gerektiğini dile getirerek, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin herkesin kanuni vazifesi olduğunu vurguladı. "Bütün gayretimiz, çabamız yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için. Buna razı olamayız" diyen Yerlikaya, yetkili kurumlar, yerel yönetimler, valiliklerle milletin de desteğiyle bu sorunu çözeceklerini belirtti. Yerlikaya, "Tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçiren kıymetli arkadaşlarıma, özellikle kıymetli Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi. Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe ve belde belediye başkanları eşlik etti.