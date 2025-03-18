Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Hasankeyf Mehmet Ali İmrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam İmrak mesajında, 18 Mart 1915'te Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve iman gücünü bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk askerlerinin, en ağır şartlarda vatanı için canını feda etmekten çekinmediğini ifade eden İmrak, bu zaferin tarih boyunca unutulmayacağını bildirdi.

İmrak, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de imkansızlıklar içinde dahi büyük bir direniş sergileyen kahraman ecdadımız, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmış ve bu toprakları bizlere vatan olarak bırakmıştır. Çanakkale'de yaşananlar sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olmuştur. Bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete ilham kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, bugün bizlere bu cennet vatanı miras bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bizlere bıraktıkları bu kutlu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Çanakkale Geçilmez."