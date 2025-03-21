Batman'da sınıfa giren atmaca yakalanarak yeniden doğaya bırakıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ders sırasında sınıfa giren atmaca, öğretmen tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Hasankeyf ilçesindeki Akalın İlkokulu'nda kapıdan bir atmaca ders esnasında sınıfa girdi.

Sınıf öğretmeni Fatih Aygün, yakaladığı atmacayı öğrencileriyle birlikte bahçede yeniden doğaya saldı.

Öğretmen Aygün, "Ders işlerken bir anda sınıfa serçe girdi, ardından bir atmaca sınıfa daldı. Öğrenciler heyecan yaşadı. Tüm pencereleri açtık ancak atmaca dışarı çıkmadı. Ben de onu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktım." dedi.

Bu arada atmacanın okula girmesi ve yeniden doğaya bırakılma anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.