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        Batman ve Şırnak'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

        Batman ve Şırnak'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:56
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        Batman ve Şırnak'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Batman ve Şırnak'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikildi.

        Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesindeki törende konuşan Vali Ekrem Canalp, orman sevgisinin çocukluktan başladığını belirterek, "Hepimiz çocukluğumuzdan beri içimizde olan o ağaç sevgisini bugün bir kez daha fidanları toprakla buluşturmak suretiyle yaşıyor ve yeni nesillere de bunu nakşetmenin huzurunu yaşıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından, fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, bazı belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta da Orman İşletme Müdürlüğü arkasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Vali Birol Ekici, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil bir dünya ve Şırnak için bugün fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Ekici, "Şırnak-Cizre yolu ve Şerafettin Elçi Havalimanı refüjünü ağaçlandırdık. Proje kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu. Bölgeye özgü fidanları toprakla buluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Şırnak ve daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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