        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir köy okulunda öğrencilerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:10
        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir köy okulunda öğrencilerle buluştu
        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, köy okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Demir, "Üniversite-köy buluşmaları" ve "2025-2026 akademisyen-öğrenci buluşmaları" programları kapsamında Çevrimova İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hazırladığı el emeği tekstil ürünleri, oyuncaklar ve boyama kitapları öğrencilere hediye edildi.

        Programa Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Rektör Demir'in eşi Zeynep Demir, akademisyenler, öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, üniversite ile ilkokul öğrencilerinin bir araya gelmesinin kalıcı ve anlamlı bir etkileşim oluşturduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

