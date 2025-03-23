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        Batman merkezli operasyon kapsamında büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 zanlı tutuklandı

        Batman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, büyücülük bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:23
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        Batman merkezli operasyon kapsamında büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 zanlı tutuklandı
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        Batman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, büyücülük bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "yaptıkları büyüyle ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, her şeyi bildiğini, gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini" iddia eden anne ve kız tespit edildi.

        Şüphelilerin, büyü yapmak için gerekli masraflar adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen çalışmada, şüphelilerin aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla müştekilere karşı kullandıkları, ayrıca birinin Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, "üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü dört gün boyunca giymesini sağlayarak kötülüklerden kurtulacağı" vaadinde bulundukları da saptandı.

        "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 18 Mart'ta Batman merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter ve kitaplar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

        Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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