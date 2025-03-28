Batman'da firari hükümlü yakalandı

Çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan A.U. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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