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        AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        Batman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:09
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        AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        Batman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Nasıroğlu, Ramazan Bayramı'nın huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

        Bayramların toplumsal dayanışma ve birlikteliği pekiştiren önemli günler olduğuna işaret eden Nasıroğlu, "Bu mübarek günler, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik duygularımızı güçlendirmemiz için bir fırsattır. Batman'ımızın gelişmesi, kalkınması ve daha güzel bir geleceğe ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa, AK Parti MKYK üyesi Murat Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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