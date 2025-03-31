AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Gercüş'te vatandaşlarla bayramlaştı

Nasıroğlu, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek talep ve önerilerini dinledi.

Bayramlaşma programında, Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gercüş ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

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