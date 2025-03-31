AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Gercüş'te vatandaşlarla bayramlaştı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gercüş ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gercüş ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma programında, Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi vatandaşlarla bir araya geldi.
Nasıroğlu, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek talep ve önerilerini dinledi.
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