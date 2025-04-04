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        Batman'da kurulan merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu

        İBRAHİM TOPRAK - Batman Belediyesince kente kazandırılan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:04
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        Batman'da kurulan merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman Belediyesince kente kazandırılan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oldu.

        Belediye tarafından 170 dönüm alan üzerine 2022'de inşasına başlanan ve geçen yıl hizmete açılan merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen ünitesi, eczaneler, ilaç deposu ve tam donanımlı laboratuvar, yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

        Sahipsiz köpek, kedi ve tek tırnaklı hayvanlara konforlu ve güvenli yaşam ortamı sağlayan merkezde yaralı ve hasta sahipsiz hayvanlara da tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

        Kısırlaştırma ve küpeleme çalışmalarının da yürütüldüğü merkezde 3 doğal yaşam alanı da bulunuyor.

        Merkeze getirilerek tedavisi yapılan yavru ve erişkin sağlıklı hayvanlar rehabilite çalışmasının ardından öncelikle sahiplendirilmeye çalışılıyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar serbest bırakılmayıp, etrafı çevirili ve korunaklı serbest dolaşım alanda misafir ediliyor.

        - "Örnek bir proje"

        Batman Vali Yardımcısı ve görevlendirme yapılan Batman Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Caner Culukar, AA muhabirine, Batman'daki Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü merkezi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

        "Valimizin destekleriyle hayata geçirilen bu merkez tıbbi hizmet ve barınma kapasitesiyle örnek bir projedir." diyen Culukar, merkezde birçok ameliyatın da yapılabildiğini belirtti.

        Culukar, birçok bölümden oluşan merkezde kısırlaştırma ile hayvanların diğer bütün tedavi ve bakımlarının da yapıldığını dile getirdi.

        Merkezde 24 padok bulunduğunu ifade eden Culukar, "Bu padokların her birisi kedi ve köpekler için ayrı düzenlendi. Yavru, gebe olması gibi özelliklerine göre hayvanların burada sağlıklı bir şekilde barınması sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de merkeze iki doğal yaşam alanı daha kazandırdık. Bu alanları da kısa sürede faaliyete geçirerek köpeklerimizi biz burada misafir ediyoruz." dedi.

        Merkeze getirilen sahipsiz hayvanların önce kısırlaştırma işlemine tabi tutulduğunu anlatan Culukar, daha sonra bu hayvanların merkez içerisindeki doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirtti.

        - Merkeze mama üretim tesisi de kazandırılıyor

        Culukar, merkezde 3 yaşam alanının bulunduğunu, bu alanlardan 2'sinin aktif olduğunu, birinin de yapımının sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

        "Hayvanlarımızın, misafirlerimizin beslenmesine yönelik de bir adım attık. Yaptığımız araştırmalar sonucu iyi bir mama makinesi getirdik. İlk testimiz gayet başarılı. Misafirlerimizin bunları büyük bir mutlulukla yediğini gördük. Bizler de çok mutlu olduk. Bunu bir mama üretim tesisine çeviriyoruz, yapımı devam ediyor. Kısa sürede tamamlandıktan sonra çok daha sistematik ve güzel bir şekilde misafirlerimizin beslenmesini sağlayacağız."

        - Kentte sahipsiz hayvanlar toplandı

        Culukar, kentte sahipsiz, güçten düşen hayvanları topladıklarını vurgulayarak, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirtti.

        "Hayvanseverlerimizin, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ziyaretine tamamı açıktır. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz." diyen Culukar, sivil toplum kuruluşları ile sürekli koordine halinde olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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