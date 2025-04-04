Batman'da kurulan merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu

İBRAHİM TOPRAK - Batman Belediyesince kente kazandırılan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oldu.

Belediye tarafından 170 dönüm alan üzerine 2022'de inşasına başlanan ve geçen yıl hizmete açılan merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen ünitesi, eczaneler, ilaç deposu ve tam donanımlı laboratuvar, yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Sahipsiz köpek, kedi ve tek tırnaklı hayvanlara konforlu ve güvenli yaşam ortamı sağlayan merkezde yaralı ve hasta sahipsiz hayvanlara da tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

Kısırlaştırma ve küpeleme çalışmalarının da yürütüldüğü merkezde 3 doğal yaşam alanı da bulunuyor.

Merkeze getirilerek tedavisi yapılan yavru ve erişkin sağlıklı hayvanlar rehabilite çalışmasının ardından öncelikle sahiplendirilmeye çalışılıyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar serbest bırakılmayıp, etrafı çevirili ve korunaklı serbest dolaşım alanda misafir ediliyor.

- "Örnek bir proje"

Batman Vali Yardımcısı ve görevlendirme yapılan Batman Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Caner Culukar, AA muhabirine, Batman'daki Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü merkezi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

"Valimizin destekleriyle hayata geçirilen bu merkez tıbbi hizmet ve barınma kapasitesiyle örnek bir projedir." diyen Culukar, merkezde birçok ameliyatın da yapılabildiğini belirtti. Culukar, birçok bölümden oluşan merkezde kısırlaştırma ile hayvanların diğer bütün tedavi ve bakımlarının da yapıldığını dile getirdi. Merkezde 24 padok bulunduğunu ifade eden Culukar, "Bu padokların her birisi kedi ve köpekler için ayrı düzenlendi. Yavru, gebe olması gibi özelliklerine göre hayvanların burada sağlıklı bir şekilde barınması sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de merkeze iki doğal yaşam alanı daha kazandırdık. Bu alanları da kısa sürede faaliyete geçirerek köpeklerimizi biz burada misafir ediyoruz." dedi. Merkeze getirilen sahipsiz hayvanların önce kısırlaştırma işlemine tabi tutulduğunu anlatan Culukar, daha sonra bu hayvanların merkez içerisindeki doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirtti. - Merkeze mama üretim tesisi de kazandırılıyor