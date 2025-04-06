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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batman'da düzenlenen oturma eylemi ile protesto edildi

        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen oturma eylemi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:54
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batman'da düzenlenen oturma eylemi ile protesto edildi
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen oturma eylemi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Atatürk Parkı önünde düzenlenen oturma eylemine, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Latif Rüzgar, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını aylardır sürdürdüğünü belirterek, saldırılarda sivillerin, yerleşim yerlerinin, hastanelerin, ibadethanelerin ve çadırların hedef alındığını söyledi.

        Rüzgar, "Bu zulüm yalnızca işgalcilerin değil, onlara destek veren emperyalist güçlerin de eseridir. Kudüs davası yalnızca Filistin halkının değil, tüm Müslümanların ve mazlumların davasıdır. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele etmek, her müminin görevidir." dedi.

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