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        Batman'da atık ürünler ekonomiye kazandırılıyor

        Batman'da tekstil ve giysi atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:33
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        Batman'da atık ürünler ekonomiye kazandırılıyor
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        Batman'da tekstil ve giysi atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarına kurulan 100 giysi kumbarası sayısı 150'ye çıkarıldı.

        Çalışmayla kullanılmış giysi, ayakkabı kumbarası ile 120 ton tekstil atığı giysiyi ülke ekonomisine geri kazandırılıyor.

        Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, giysi, ayakkabı, nevresim, havlu, perde, çanta gibi kullanılmayacak durumda olan tüm tekstil ürünlerinin tekrar geri dönüşüme kazandırılması için çöp kutuları yerine giysi kumbaralarına atılmasını sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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