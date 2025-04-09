Batman'da atık ürünler ekonomiye kazandırılıyor

Batman'da tekstil ve giysi atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarına kurulan 100 giysi kumbarası sayısı 150'ye çıkarıldı.

Çalışmayla kullanılmış giysi, ayakkabı kumbarası ile 120 ton tekstil atığı giysiyi ülke ekonomisine geri kazandırılıyor.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, giysi, ayakkabı, nevresim, havlu, perde, çanta gibi kullanılmayacak durumda olan tüm tekstil ürünlerinin tekrar geri dönüşüme kazandırılması için çöp kutuları yerine giysi kumbaralarına atılmasını sağlıyor.