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        Batman'da silahlı kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı

        Batman'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:12
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        Batman'da silahlı kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı
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        Batman'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada silahla vurularak ağır yaralanan O.K. (22) sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olaya karıştığı tespit edilen T.A, M.A, S.A, S.Ş. ve H.Ü. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikte tutuklanırken, şüpheli M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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