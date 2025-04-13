Batman'da silahlı kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı
Batman'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Batman'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla vurularak ağır yaralanan O.K. (22) sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı tespit edilen T.A, M.A, S.A, S.Ş. ve H.Ü. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikte tutuklanırken, şüpheli M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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