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        Batman Belediyesi halk lokantaları vatandaşlara hizmet veriyor

        Batman Belediyesi halk lokantaları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:02
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        Batman Belediyesi halk lokantaları vatandaşlara hizmet veriyor
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        Batman Belediyesi halk lokantaları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Batman Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile Belde ve Ziya Gökalp mahallelerinde çatığı halk lokantalarında hijyen kuralları çerçevesinde hizmet verildiği belirtildi.

        Aylık olarak belirlenen yemek çeşitlerinin çevredeki esnaf ve hastanedeki refakatçiler için cazip olduğu işaret edilen açıklamada, "Halk lokantasının kapıları bütün vatandaşlara ardına açıktır. Yapılan yemekler vatandaşlar tarafından oldukça beğeniliyor. Lokanta, her gün 1000 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip." ifadelerine yer verildi.

        Tatlı, su, ayran, ekmek ve yemekten oluşan menünün 100 liradan vatandaşların hizmetine sunulduğu kaydedilen açıklamada, lokantaların her gün 08.00 ile 17.00 saatlerinde hizmet verdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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