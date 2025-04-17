Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 5 ayrı suçtan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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