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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:45
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        İmrak, ilçede yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla köy ve merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantıda, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

        Kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkati çeken İmrak, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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