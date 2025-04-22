Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi

Kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkati çeken İmrak, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

İmrak, ilçede yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla köy ve merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

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