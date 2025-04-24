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        Batman'da 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:16
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        Batman'da 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde valizlerde 39 kilo 400 gram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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