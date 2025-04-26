Batman'da çöp kovaları yenilendi

Batman Belediyesi, kentin farklı noktalarında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, eskiyen ve yıpranan çöp kovalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar, cadde ve sokaklardaki çöp kovalarını büyük bir titizlikle yenileyen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, hazırlanan program çerçevesinde Gülistan Caddesi, Hasankeyf Sokağı, TPAO Bulvarında bulunan 50 ayrı noktadaki çöp kutularını yeniledi.

Yeni çöp kovalarının monte edilmesiyle, vatandaşların çöpleri kaldırım, yol ve çevreye gelişigüzel atmasının önüne geçilmesi, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların daha temiz kalmasının hedeflendiği bildirildi.

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