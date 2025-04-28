Batman'da yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor

Yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla bölgede bulunan kontrolsüz kavşaklardaki trafik akışının düzenlenmesi, kaza risklerinin azaltılması ve sürücü güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla başlatılan projede, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonrası uygulama aşamasına geçildi.

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