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        Batman'da yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor

        Batman Belediyesince şehir içi trafik akışının düzenlenmesi amacıyla Tilmerç Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi'nde kavşak yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:21
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        Batman'da yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor
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        Batman Belediyesince şehir içi trafik akışının düzenlenmesi amacıyla Tilmerç Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi'nde kavşak yapımına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla başlatılan projede, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonrası uygulama aşamasına geçildi.

        Çalışmalar, Memur-Sen TOKİ yolu üzerinde sürdürülüyor.

        Yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla bölgede bulunan kontrolsüz kavşaklardaki trafik akışının düzenlenmesi, kaza risklerinin azaltılması ve sürücü güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

        Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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