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        Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:10
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        Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor
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        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

        Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'teki kale, yapılan çevre düzenlemeleri ve alınan güvenlik önlemleriyle ziyaretçiler için hazır hale getirildi.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında kaleye çıkan yürüyüş yolları yenilendi, bilgilendirme tabelaları yerleştirildi ve dinlenme alanları oluşturuldu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kalenin yakın zamanda açılmasının planlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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