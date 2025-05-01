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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:57
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, emeğin insan hayatının en onurlu değerlerinden biri olduğunu belirtti.

        İmrak, "Alın teriyle, gayretle ve fedakarlıkla çalışan tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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