Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, emeğin insan hayatının en onurlu değerlerinden biri olduğunu belirtti.

İmrak, "Alın teriyle, gayretle ve fedakarlıkla çalışan tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.