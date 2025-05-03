Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda kente hava ve kara yolu ile gelen iki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı
        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı
        Garzan Çayı'nda ilk rafting; Batman Valisi de kürek çekti
        Garzan Çayı'nda ilk rafting; Batman Valisi de kürek çekti
        Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi
        Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi
        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutund...
        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutund...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Batman'da 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandır...
        Batman'da 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandır...