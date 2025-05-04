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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu evlere ziyarette bulundu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı evleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:29
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu evlere ziyarette bulundu
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı evleri ziyaret etti.

        Nasıroğlu, eşi Ayşe Nasıroğlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu ile 19 Mayıs Mahallesi'nde İleri ailesini evlerinde ziyaret ederek, aile fertleri ile görüştü.

        Daha sonra Bağlar Mahallesi'ndeki Kezer ailesinin evine misafir olan Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Vatandaşlar ziyaretten dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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