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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, BTSO Başkanı ile görüştü

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdülkadir Demir ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:54
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, BTSO Başkanı ile görüştü
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdülkadir Demir ile görüştü.

        Bir kafede gerçekleştirilen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve BTSO üyelerinin de yer aldığı görüşmede, kentin ekonomik gelişimi, yatırım potansiyeli ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin istihdamı ve girişimciliğin desteklenmesi gibi konular ele alındı.

        Nasıroğlu, iş dünyasının görüşlerinin projelere yön vereceğini belirterek, Batman'ın kalkınması için istişareye önem verdiklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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