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        Batman'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:25
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        Batman'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, çuval içerisinde 4 kilo 250 gram metamfetamin buldu.

        Çuvalın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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