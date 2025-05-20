Batman'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Çuvalın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, çuval içerisinde 4 kilo 250 gram metamfetamin buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Batman'da bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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