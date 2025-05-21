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        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:18
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        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Batman-Beşiri kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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