Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman'da bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Batman-Beşiri kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.