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        Batman'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı

        Batman'da, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:04
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        Batman'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı
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        Batman'da, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi.

        Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

        Denetimlerde, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların, üretildiği yerlerde ayrı toplanması, kurum içinde taşınması, geçici depolanması, bertaraf tesisine iletilmesi ve uygun şekilde imha edilmesi gibi süreçlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl Batman'daki sağlık kuruluşlarında 524 bin 658 kilogram tıbbi atığın bertaraf edildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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