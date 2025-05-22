Batman'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı

Batman'da, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Denetimlerde, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların, üretildiği yerlerde ayrı toplanması, kurum içinde taşınması, geçici depolanması, bertaraf tesisine iletilmesi ve uygun şekilde imha edilmesi gibi süreçlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl Batman'daki sağlık kuruluşlarında 524 bin 658 kilogram tıbbi atığın bertaraf edildiği ifade edildi.