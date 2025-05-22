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        Batman'da gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da polis ekiplerince 1050 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:44
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        Batman'da gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da polis ekiplerince 1050 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda, 2 otomobil ile yolcu minibüsünde gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı 1050 paket sigara, 4 cep telefonu, 163 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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