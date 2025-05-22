Batman'da gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi

Bu kapsamda, 2 otomobil ile yolcu minibüsünde gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı 1050 paket sigara, 4 cep telefonu, 163 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

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