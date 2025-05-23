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        Batman'da minibüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Batman'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:56
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        Batman'da minibüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Batman'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Batman Organize Sanayi Bölgesi girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 72 S 0516 plakalı minibüs ile 72 S 0081 plakalı midibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 7 kişi ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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