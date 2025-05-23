Batman'da minibüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 72 S 0516 plakalı minibüs ile 72 S 0081 plakalı midibüs çarpıştı.

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