Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1510 paket sigara ve 3 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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