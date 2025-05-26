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        Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:47
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        Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1510 paket sigara ve 3 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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