Hasankeyf Kaymakamı İmrak, hizmete açılacak gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yakın zamanda hizmete açılması planlanan gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İmrak, gençlik merkezini ziyaret etti, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, gençlik merkezinin ilçeye değer katacağını belirtti.

İmrak, "Gençlik merkezleri gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gelişimlerine katkı sağlayan önemli kurumlardır. Hasankeyf'te böyle bir merkezin hizmete girecek olması bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.