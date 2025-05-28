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        Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:13
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        Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi
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        Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek takibe alınan bir otomobil kent girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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