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        Batman'da Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı şampiyonaya hazırlanıyor

        Batman'ın Beşiri ilçesindeki Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, Türkiye şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:31
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        Batman'da Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı şampiyonaya hazırlanıyor
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        Batman'ın Beşiri ilçesindeki Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, Türkiye şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Batman'da 20 Mart'ta düzenlenen küçükler karma Floor Curling Turnuvasında birinci olan Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, 5-9 Mayıs'da Elazığ'da yapılan bölge şampiyonasında da ilk üçe girdi.

        Mersin'de 16 Haziran'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım, büyük bir azimle çalışıyor.

        Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takım sorumlusu Veysel Polat Tuncay, Türkiye şampiyonasında Batman'ı temsil edeceklerini söyledi.

        Takım gayretinin yüksek olduğunu belirten Tuncay, şampiyonadan başarı ile döneceklerini kaydetti.

        "Hayallerimiz ve hedeflerimiz büyük. İnanıyorum ki sadece Floor Curling branşında da değil farklı alanlarda da başarı elde edeceğiz." diyen Tuncay, şampiyona için haftada 3-4 gün çalıştıklarını anlattı.

        Öğrenci Beytullah Ahmetoğlu ise şampiyonaya katılacaklar için mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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