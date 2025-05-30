Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu

Batman'da yatırımcı ve girişimciler ödüllendirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" töreni düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların kenti birçok alanda ileriye taşıdığını söyledi.

Sağlık ve turizm başta olmak üzere kentin birçok alanda geliştiğini ve işsizlik oranlarında düşüş yaşandığını dile getiren Canalp, "Sanayi sitelerimiz, lojistik kentler ve sera kentler faaliyete geçtiği zaman kısa vadede 65 bin, uzun vadede 100 bin kişiye istihdam kapasitesi ortaya çıkacak. Bu şekilde yatırımları yaptığımız zaman Batmanlıları başka memleketlere işçi olarak göndermeyeceğiz." diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Kaya İlhan Çetinkaya da iş arayanlara nitelik kazandırmak ve istihdama önem verdiklerini kaydetti.

Çetinkaya, "2 milyar liraya yakın bütçe ayırarak 5 bin 920 kişiyi istihdam ettik. Batman iş gücü piyasasını 2024 yılında İŞKUR olarak detaylı bir şekilde analiz ettik. 17 sektörde 626 iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirledik. İŞKUR olarak iş arayanlarımıza nitelik kazandırmak ve istihdamı artırmak amacıyla işbaşı eğitim programlarına büyük önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.